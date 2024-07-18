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Haberler > Teknoloji > WhatsApp'ın aylardır üzerinde çalıştığı favori kişiler özelliği uygulamaya geldi!

WhatsApp'ın aylardır üzerinde çalıştığı favori kişiler özelliği uygulamaya geldi!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
WhatsApp&#039;ın aylardır üzerinde çalıştığı favori kişiler özelliği uygulamaya geldi!

Teknoloji Haberleri  / Türkiye Gazetesi

WhatsApp, uzun süredir üzerinde çalıştığı "Favori Kişiler" özelliğini nihayet kullanıma sundu. Bu yenilik, kullanıcıların anlık mesajlaşma deneyimini daha pratik hale getirecek.

WhatsApp, kullanıcıların belirli kişileri favori listesine ekleyerek daha hızlı erişim sağlamasını mümkün kılan yeni bir özellik ekledi. Bu yılın başlarından itibaren test edilen bu özellik, manuel olarak favori bir liste oluşturmanıza olanak tanıyor.

WhatsApp'ın aylardır üzerinde çalıştığı favori kişiler özelliği uygulamaya geldi! - 1. Resim

SOHBET ETMEK ARTIK DAHA KOLAY

Kullanıcılar, favori listesine ekledikleri kişilere daha kolay ulaşarak hızlıca sohbet başlatabilecek. Favori listesi, sohbetlerin üst kısmına eklenen filtreler arasında yer alıyor.

Bu bölüme dokunduğunuzda, favori kişi ve gruplarınızla olan sohbetlerinize doğrudan erişebiliyorsunuz.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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