İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’nin merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” ifadeleri yer aldı. 