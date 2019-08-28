İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “İç Güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’nin merkez kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince bugün gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.
İçişleri Bakanlığı: “Tunceli’de silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi”
28.08.2019 - 22:47 | Son Güncelleme: 28.08.2019 - 23:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli’de 3 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tunceli,terörist,
646918 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/646918.aspx
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