Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Türkiye tarihinin en büyük kapsamlı projelerinden Kanal İstanbul’da da çalışmalar tam gaz ilerliyor. 2019 yılının milat olduğu projede ÇED Raporuna son şekli verilerek kabul edilmişti. Kanal İstanbul’un yatırım maliyeti 75 milyar lira olarak hesaplanırken, proje yap-işlet-devret modeliyle hayata geçecek. Türkiye’nin geleceğini etkileyecek projenin detayları ise şöyle:

UZUNLUĞU 45 KİLOMETRE

Kanal İstanbul; Marmara Denizi’ni Küçükçekmece Gölü’nden ayıran alandan başlayacak. Sazlıdere Baraj havzası boyunca devam edecek. Sazlıbosna, Dursunköy, Baklalı köylerinden geçerek, Terkos Gölü’nün doğusundan Karadeniz’e ulaşacak. 45 kilometre uzunluğunda olacak kanalın derinliği 20,75 metre ve en dar yerinde genişliği 275 metre olacak. Yedi senede tamamlanacak. Yedi senelik sürenin ilk iki senesi finansmanın kesinleştirilmesi, arazi çalışmaları, uygulama projelerinin hazırlanması ve mobilizasyon çalışmalarından oluşacak. Kanal, gerekli bakımların yapılması kaydıyla en az 100 yıl İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet edecek.

ON BİN KİŞİ ÇALIŞACAK

Kanal İstanbul’un rezerv yapı alanı 350 bin dönüm olarak hesaplanırken, projenin inşaatında yaklaşık 8-10 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında ise yardımcı tesisler de dahil olmak üzere 800 kişinin çalışcağı tahmin edildi. Kanal İstanbul’un karada yapılacak kazı hacmi, yaklaşık 1,1 milyar metreküp olacak. Daha önce yapılması öngörülen üç suni ada ise mali açıdan etkin görülmemesi ve balık ile kuş göç yollarını menfi yönde etkileyebileceği endişesiyle iptal edildi. Böylece canlıların hayat ve üreme alanları üzerinde herhangi menfi bir tesirin teşekkül etmesinin önüne geçilecek.

YEDİ KARA, BİR DEMİR YOLU

Kanal İstanbul güzergâhı Avcılar’ın doğu, Küçükçekmece’nin ise batı sınırında bulunuyor. Başakşehir ve Arnavutköy ilçelerini de fiziki olarak ikiye ayırıyor. Proje kapsamında yapılan geçiş çalışmalarında; yedi adet kara yolu, bir adet demir yolu planlandı. Öte yandan güvenliği sağlamak için güzergâh boyunca yedi adet acil bağlanma alanı ve Küçükçekmece Gölü’nde iki adet demirleme alanı bulunacak. Proje kapsamında ayrıca Karadeniz ve Marmara Konteyner Limanları, Küçükçekmece Yat Limanı ve bir de lojistik merkez yapılacak. Güzergâh üzerinde yer alan ve İstanbul’un 25 günlük su ihtiyacını sağlayan Sazlıdere Barajı ise projenin uygulanması hâlinde iptal edilecek.

YEŞİL KORİDORLAR

Yeni yerleşim alanlarında, doğudan batıya, güneyden kuzeye, yeşil ekolojik koridorlar olacak. Ayrıca ormanlar, kıyı tesisleri, sosyal donatılar, spor alanları, üniversite, teknoloji geliştirme bölgesi, turizm, kongre ve fuar alanı gibi Kanal İstanbul’a değer katacak kıyı kullanımları da planlandı. Projede geçtiğimiz günlerde ilk ihaleye de çıkılmıştı. Kanal İstanbul’un etki alanında kalan tarihî Odabaşı ve Dursunköy Köprülerinin rekonstrüksiyon projeleri için ihale gerçekleştirildi. Projeye birçok ülkeden ilgi olduğu açıklanmıştı.

YILDA 70 BİN GEMİ

Şu anda 25 bin gemi kapasitesi bulunan İstanbul Boğazı’nda, her sene ortalama 40-42 bin gemi trafiği oluyor. Yirmi sene zarfında İstanbul Boğazı’nı kullanacak gemi sayısının ise 70 bini bulması bekleniyor. Bugün bile Boğaz’ı kullanacak gemiler neredeyse bir hafta beklemek durumunda kalıyor. Uluslararası yük taşıyan gemiler, ücreti karşılığında Kanal İstanbul’u rahatça kullanabilecek. İlk etapta senede 50 bin gemi, burayı kullanabilecek. Bir haftayı bulan bekleme sebebiyle oluşabilecek maddi yüklerden de kurtulmuş olacaklar. Kanal İstanbul’un, hem gemi geçiş ücretleri hem de çevresinde oluşturacağı ekosistemle, her yıl ülke ekonomisine 8 milyar dolarlık katkı sağlaması bekleniyor.

Kanaldan geçebilecek en büyük gemi boyutları; 275-350 metre uzunluk, 49 metre genişli ve su seviyesinden 58 metre yükseklik olarak belirlendi.

500 BİN NÜFUSLU BİR ŞEHİR KURULUYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kanal İstanbul Rezerv Yapı Alanını da belirledi. Böylece projenin her iki yakasında 500 bin nüfusa hitap edecek, mahalle konseptinde yatay mimarinin hâkim olduğu, düşük yoğunluklu konut alanları öngörülüyor.