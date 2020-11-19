Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY’nin iş adamları yapılanmasında faaliyet gösteren ve Türkiye’den yurt dışına yüklü miktarda döviz çıkardıkları iddiasıyla aranan 38 işadamı hakkında gözaltı kararı verildi. Yürütülen soruşturma kapsamında geniş çaplı inceleme başlatan İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun düğmesine bastı. İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa’da 65 ekiple 33 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda, örgüte “himmet” adı altında finansal destek sağladıkları iddia edilen 28 FETÖ üyesi yakalandı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise çok sayıda dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.

Yüklü miktarda para aktarılmış

Örgüt üyelerinin, 51 milyon 900 bin lira “himmet” adı altında yardım toplandığı, toplanan paranın bir kısmının KHK ile kapatılan ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir olan vakıf, kurum ve kuruluşlara aktarıldığı, buradan da örgütün Gabon’ndaki faaliyetlerinin finanse edildiği belirtildi. Söz konusu vakfa ait yurtlarda öğrencilerin, çalışanların ve esnafların katılımı ile FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü adına sohbet toplantılarının yapıldığı, örgüte himmet toplandığı, örgütsel faaliyet yürütüldüğü tespit edildi.

Tespit edilen 27 şirket, kapatılan örgüt bankasını fonlamış

Polis, çalışmaların sonunda soruşturmaya konu 27 şirketin söz konusu vakfa yardım eden tüzel kişilikler arasında yer aldığını da belirledi. Bu şirketlerin sahibi, yetkilisi ve ortağı konumundaki sözde iş adamı durumundaki şüphelilerden bir kısmının KHK ile kapatılan ve örgüte müzahir dernek üyeliklerinin bulunduğu, bilirkişi raporundan kapatılan Bank Asya’yı örgüt elebaşının talimatıyla fonladıkları da belirlendi. FETÖ/PDY’ye ait derneğe para gönderdikleri ve örgüte ait kurumlarda SGK kayıtlarının olduğu da belirlenen şüphelilerin, örgütün üst yöneticileri ile doğrudan irtibatları ve ilişkileri de deşifre edildi. Soruşturmaya konu şirketlerin ortağı/yetkilisi olan şüpheli 38 kişiden 28 FETÖ/PDY üyesi, sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Ayrıca, yakalanan şüpheliler arasında FETÖ üyelerinin sıkça başvurduğu gizli haberleşme programı ByLock ve Kakao gibi şifreli mesajlaşma programları kullananların da olduğu öğrenildi.

Afrika yapılanmasının temelleri 1996’da atılmış

İstihbarat raporlarına göre Afrika, Fetullahçı Terör Örgütü’nün uzun yıllardan beri büyük önem verdiği bir kıta olarak göze çarpıyor. Bir rapora göre örgüt, kara kıtadaki ilk faaliyetine 1996 yılında “okul” adı altında yapılanarak başladı. Yakalanan örgüt üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.