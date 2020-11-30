Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Covid -19 salgını dolayısıyla 28 Kasım Cumartesi günü saat 20:00’den 29 Kasım Pazar günü saat 10:00’a kadar ve 29 Kasım Pazar günü saat 20:00’den 30 Kasım Pazartesi saat 05:00’e kadar istisnalar hariç sokağa çıkma kısıtlanmasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığını belirtti.

Söz konusu kısıtlama kararına uymayan toplam 12 bin 671 kişiye de Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığının belirtildiği açıklamada,

“Vaka sayılarında artış yaşandığı bu günlerde temizlik, maske ve mesafe tedbirlerinin yanı sıra hayatın her alanında belirlenen yeni kurallara uymaya devam etmeliyiz. Unutmayalım ki koranavirüs salgınını tedbirlere güçlü şekilde uyduğumuz sürece kontrol altında tutabilir ve normalleşme sürecine daha hızlı geçebiliriz. Aziz Milletimize bu zorlu süreçte gösterdikleri sabır, fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.