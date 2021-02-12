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MSB:3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi
12.02.2021 - 14:56 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 14:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Terör örgütü PKK/YPG’nin Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmasına izin vermedik ve vermeyeceğiz. Bölgede her türlü tedbiri alan kahraman komandolarımız bir saldırı ve sızma girişimini daha önleyerek 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."
Etiketler : MSB,
767079 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/turkiye/767079.aspx
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