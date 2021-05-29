Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı'nca alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, kafe gibi yeme-içme işletmeleri kapanmış, sadece gel al ve paket servis hizmeti vermeye başlamıştı. Pek çok işletmeci aylardır tedbirler kapsamında çalışırken, devlet işletmecilere destek paketleri ile dayanak olmuştu.

Şimdi restoran ve kafe işletmecileri dört gözle 1 Haziran'ı bekliyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce 1 Haziran itibarıyla normalleşme dönemine girileceğini belirtmişti.

1 Haziran’da getirilecek yeni kurallar umutla beklenirken, Antalya’daki kafe ve restoranlar, şimdiden hazırlıklarına başladı. Tam açılma beklentisi içerisinde olan kafe ve restoran işletmecileri, bir yandan masa ve sandalyelerini silerek hazırlıklara, bir yandan da işlerinin artacağı düşüncesiyle personel arayışlarına başladı.

YÜZDE ELLİ KAPASİTE YETERLİ

Müşterini çok özledikerini söyleyen işletme sahipleri ise yüzde 50 kapasiteyle açılmanın mesafe konusunda yeterli olacağına inanıyor.

'13 AYDIR DÜZENLİ ÇALIŞMAMIZ OLMADI'

Antalya'da cağ kebap restoranı işleten Murat Dağaşan da, 1 Haziran için hazırlıklarını sürdürdüklerini ve hijyen çalışmalarına önem verdiklerini söylerek “13 aydır düzenli bir çalışmamız olmadı. Heyecanla temizliğe başlayıp misafirlerimize hizmet vermek istiyoruz. Şuanda eleman arıyoruz. İşlerimizin 1 Haziran’dan sonrası daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü gerçekten biz ne kadar misafirlerimizi özlediysek, onların da bizi özlediğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Normalleşme için kolları sıvıyoruz Sağlık Bakanlığı aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırladı.

Kapatılan işletmeler kira vermeyecek Salgın nedeniyle binlerce iş yeri faaliyetine ara verirken, en büyük problemlerden biri olan kira ödemeleri konusunda AK Parti önemli bir adım atıyor.