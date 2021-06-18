İslam Biliz, İçişleri Bakanlığının arananlar listesinde gri kategoride yer alıyordu.
Şiyar Erzurum kod adlı teröristin 2015 yılında PKKKCK'ya katıldığı ve Irak kuzeyindeki örgüt kamplarında saldırısapotaj eğitimi aldığı tespit edildi.
İslam Biliz ErzurumKarayazı kırsalının yanı sıra İran da da faaliyet gösteriyordu.
MİT ve Jandarma'nın düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.
Yeşil kategoride aranan terörist Özgür Abik teslim oldu İçişleri Bakanlığı, yeşil kategoride aranan 'Erdal Uğur' kod adlı Özgür Abik isimli teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi Turuncu kategoride yer alan, bölücü terör örgütünün sözde Garzan eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ta 1'i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak Bestler Dereler Domuz Dağı bölgesinde 1'i kırmızı kategoride 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a yükseldi.