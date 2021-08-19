Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

Haftalık verilere göre Batman, Diyarbakır, Rize, Bingöl ve Siirt 100 bin kişide en çok koronavirüs vakası görülen iller olarak kaydedildi.

Vaka sayısı 14 bini geçti, işte tabloda son durum Sağlık Bakanlığı koronavirüste son durumun yer aldığı tabloyu paylaştı, vaka sayısı 14 bini geçti. İşte Covid-19 salgınında son durum...

Tatilcilerin akın ettiği Akdeniz'de vaka sayıları arttı Türkiye'nin en gözde tatil beldelerine sahip olan Akdeniz'de koronavirüs vaka sayıları 1 ayda yaklaşık 3 kat arttı.