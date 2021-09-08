Adapazarı-Pendik seferini yapan ADA treni duramayarak düşük hızda, Tuzla Tersane İstasyonu'nda bekleyen Söğütlüçeşme-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'e (YHT) çarptı.
SEFERLER AKSADI
Kaza nedeniyle olay yerine sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürürken, seferlerde aksama yaşanıyor.
Ergene'deki tren kazasında ölü sayısı 7'ye yükseldi Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Kazada vefat eden Suzan Aksoy’un eşi Halil Aksoy, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanedeki yaşam savaşını kaybetti.
Türkiye'den Mısır'daki tren kazası için taziye mesajı Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen tren kazası nedeniyle taziye mesajı yayımladı.