Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Yücel, Marmara Denizi’ni bekleyen yeni tehlikenin oksijen azlığı olduğunu belirtti.

“ÇOK CİDDİ BİR OKSİJEN AZLIĞI VAR”

Müsilajın Marmara Denizi’nde bittiğini ancak yeni bir tehlikenin ortaya çıktığını belirten Yücel, "Müsilaj gözle görülebilir derecede artık değil Marmara’da ancak bu sorunun bir yere gittiği anlamına gelmiyor. Çok ciddi bir oksijen azlığı problemi var. Özellikle bulunduğumuz ay içinde oksijen azlığı iyice artmış durumda" dedi.

“KÖTÜLEŞEREK DEVAM EDİYOR”

Yücel, "Marmara’da müsilaja neden olan fazla azot ve fosfor yüklerinin varlığının denizin içinde birikmiş olması sorunu hala devam ediyor. Bunun dolaylı bir sonucu olarak fazla biyolojik üretkenlik ve son yıllarda bunun bir sonucu olan oksijen azlığı durumu da giderek kötüleşerek devam ediyor" şeklinde konuştu.

CANLILARIN ÖLMESİNE NEDEN OLUYOR

Denizlerde oksijenin azalması, beraberinde canlı ölümlerini ve ölü bölgeleri getirebilir. Kıyıya yakın olan düşük oksijenli su, genellikle yosunların ve zararlı alglerin çoğalmasına olanak tanırken, içerisinde yaşayan canlılarınsa ölmesine neden oluyor.

Marmara Denizi'nde dibe çöken müsilaj hızla parçalanmaya devam ediyor Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde dibe çöken müsilajın parçalanmaya devam ettiğini belirterek "Benim ve ekibimin dalışlarında ve Marmara'da yapılan dalışlarda verilen bilgilerin hepsi, 17 Ağustos tarihinde suda müsilaj kalmadığını, yüzeyin temizlendiğini ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı

Uzaydan görüntülendi! Marmara Denizi yüzeyindeki müsilaj temizlendi Marmara Denizi'nin uzaydan çekilen görüntülerinde müsilajın deniz yüzeyinden temizlendiği tespit edildi.

Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde ilk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Marmara Denizi ile ilgili olarak, "İlk 20 metrede artık müsilaja rastlanmıyor. Sonraki 10 metrede müsilaja rastlanıyor." dedi.