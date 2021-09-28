Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliği’ne gönderilen ‘Ticari Taksi Denetimleri Genelgesi’ ne göre; ticari taksilerin yolcu almadığının tespit edilmesi halinde, yolcuyu almamakta ısrar eden ticari taksi hakkında trafikten men dahil yasal işlemler başlatılacak. Genelgede ticari taksi denetimlerinin arttırılacağı söylenerek özellikle, şehirler arası otobüslerdeki gibi ticari taksilerde de sivil personel, denetim gerçekleştireceği ifade edilmekte.

TRAFİKTEN MEN EDİLECEK

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede son dönemde özellikle başta büyükşehirler olmak üzere bazı taksi şoförlerinin kısa mesafelerde ve trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığına ilişkin gelen şikayetlerin arttığına dikkat çekildi. Bu durumun vatandaşlar ile turistler arasında mağduriyetlere neden olabileceği vurgulanarak konu ile ilgili gelen şikayetlerin denetimde resen tespiti halinde güvenlik birimleri yolcunun mağduriyetini gidereceği ifade edildi. Taksiye bindirilecek, yolcuyu almamakta ısrar eden taksi şoförleri hakkında ilgili oda ve belediye ile koordinasyon dahilinde trafikten men dahil gerekli yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Genelge kapsamında taksi yolcularının yaşadıkları mağduriyetler hakkında şikayetlerini ulaştırabilecekleri mecralar ile ilgili iletişim bilgileri kamuoyu ile paylaşılacak.

Sivil trafik polisleri Kadıköy’de taksi denetimi yaptı Kadıköy’de Sivil Trafik polisleri tarafından taksi denetimi yapıldı. Denetimlerde çalışma belgesinin süresi dolan bir taksi trafikten men edilerek taksiciye de cezai işlem uygulandı.