Türkiye Gazetesi

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava dalgası pek çok şehirde hayatı olumsuz etkilerken kar yağışı ile beraber hem köylerde hem de büyük şehirlerde yollar kapanma noktasına geldi.

Meteoroloji'nin hava tahmin raporlarına göre pek çok şehirde kar yağışı etkisini şiddetlenerek sürdürecek. Buna göre, akşam saatleri için Marmara'da İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Sakarya, Karadeniz'de Samsun, Ordu, Giresun ve Tokat, Doğu Anadolu'da Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman, Güneydoğu Anadolu'da Şanlıuarfa, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman, Akdeniz'de ise Antalya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Sivas ve Kayseri'de de kar kalınlığının 20 santıme ulaşacağı tahmin ediliyor.

Valiliklerde vatandaşları buz ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmakta. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE KUZEY EGE'DE FIRTINA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurt genelinde azalan hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı -3

İstanbul: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 2

İzmir: Çok bulutlu 5

Bursa: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

Adana: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı (Yağışların, kıyılarda kuvvetli, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 6

Antalya: Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerin kar yağışlı (Yağışların, doğu ilçelerinin kıyılarında kuvvetli, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.) 9

Samsun: Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı 4

Trabzon: Çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı kar yağışlı 5

Erzurum: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 4

Meteoroloji açıkladı: Kar yağışı bugün de sürecek İstanbul'da kar yağışı hafta sonundan bu yana etkisini artırarak devam ediyor. Kentte trafiği durma noktasına getiren yağışın bugün de aralıklara devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul'a yoğun kar yağışı uyarısı İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışı devam ediyor. Meteoroloji, İstanbul'da kar yağışının il genelinde etkili olacağını belirterek, dikkatli olunmasını istedi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor" denildi.

Meteoroloji uyardı: Kar yağışı etkisini artıracak (24 Ocak 2022 hava durumu) Meteorolojinin 24 Ocak 2022 hava durumu tahmin raporuna göre; yurdun büyük bölümünde etkisini hissettiren kar yağışı yer yer yoğun bir şekilde devam edecek. Meteorolojinin İstanbul dahil birkaç il için turuncu ve sarı kodlu uyarı vermesiyle birlikte birçok noktada kamu kurumları ve üniversiteler tatil edildi. Yoğun yağışın, etkisini gün içerisinde kuvvetli bir şekilde hissettirmesi bekleniyor.