Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te borç sebebiyle husumet bulunan amcasının oğlu Muhammet Alaattin Çelik’i (45) tabancayla vurarak öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı iddia edilen Kadın Doğum Doktoru B.Ç. hakkında cumhuriyet savcısı tarafından iddianame hazırlanırken, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVAGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay günü Doktor B.Ç. ile kuzenleri Mehmet Çelik ve Enes Çelik arasında borç meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kuzenleri tarafından darp edilen B.Ç.'nin vücudunda kırıklar oluşurken, omuzundaki çantayı alan 2 kişi olay yerinden kaçtı. Ardından ağabeyleri Muhammed Alaattin Çelik’in yanına giderek yaşanan tartışmayı anlatan Çelik kardeşler, 15 dakika sonra ellerinde palalarla olay yerine geri döndü. Muayenehanesi önünde yaralı bir şekilde ambulans bekleyen Doktor B.Ç., pala ile saldıran kuzenlerinin hamlesinde son anda kurtuldu. Silahına davranan B.Ç., kendisine pala ile saldıran M. Alaattin Çelik’i başından vurdu. B.Ç., olay yerinden kaçmaya çalışan kuzenlerine de ateş ederek yaraladı.

DOKTOR OLAY YERİNE GELEN POLİSLERE TESLİM OLDU

B.Ç., olay yerine gelen polis ekiplerine silahını vererek teslim oldu. Yaşananlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrasında tutuklanan B.Ç. ile ilgili iddianame hazırlandı. Doktorun bir kuzenini öldürüp, 2 kuzenini de yaraladığı anlara ait güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler de ortaya çıktı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEBİ

Kasten adam öldürme ve yaralama suçundan müebbet hapis cezası talebiyle yargılanması istenen B.Ç. savcılık ifadesinde, ''Mehmet ve Enes isimli şahıslar ile olay günü doktorlar sitesinde bulunan muayenehaneden çıkarken karşılaştık. Mehmet Çelik ve Enes Çelik yanıma gelerek bana saldırdılar. Tekme atarak ve elleri ile vurarak darp ettiler, gömleğim parçalandı. Yüzüm ve dudağım kanadı. Şahıslar omzumda takılı bulunan çantayı çekip alarak uzaklaştılar. 112'yi arayarak yardım istedim. Site güvenliğine indiğim sırada sağ tarafta Enes Çelik'i, sol tarafta Mehmet Çelik'i gördüm. Alaattin Çelik elinde bulunan pala ile üzerime saldırdı.

Elimde silahım olmasına rağmen üzerime gelmeye devam etti. Bunun üzerine Alaattin'in ayaklarına doğru bir el ateş ettim. Bu sırada Enes ve Mehmet de üzerime doğru geldiler. Bunun üzerine şahısları korkutmak için rastgele birkaç el daha ateş ettim. Daha sonra olay yerine gelen polis memurlarına silahımı teslim ettim'' dedi.

İhbar oyunu yaptı ama nafile... Mersin'de korkunç baba cinayeti! Mersin'de babasını öldüren kişi jandarma ekiplerini aldatmaya çalışarak "babam evde hareketsiz" yatıyor' şeklinde ihbarda bulundu. Ancak ekiplerin titiz çalışması sonucunda katil suçunu itiraf etmek zorunda kaldı.

Patronun işçisiyle 'işe düzenli gelme' kavgası cinayetle bitti! Balıkesir’de patronun yanında çalışan usta ile işe düzenli gelme meselesi yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti. Çalışanın evine giden patron, ustayı tüfekle vurup öldürdü.