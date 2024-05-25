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1 ay boyunca hamburger yemişti... Fast-food karşıtı ünlü belgeselci hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
1 ay boyunca hamburger yemişti... Fast-food karşıtı ünlü belgeselci hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fast-food ürünlerinin zararlarını kanıtlamak isteyen ve 1 ay boyunca hamburger yiyen ünlü belgeselci Morgan Spurlock hayatını kaybetti.

Fast-food karşıtı belgeselleriyle bilinen ünlü belgeselci Morgan Spurlock 53 yaşında hayatını kaybetti. Spurlock, Fast-food ürünlerinin zararlarını kanıtlamak için daha önce 1 ay boyunca hamburger yeme kararı almıştı.

FAST-FOOD KARŞITI HAYATINI KAYBETTİ

Spurlock'un ailesi ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Ailesi belgeselci Spurlock'un dün New York'ta "kansere bağlı komplikasyonlar" sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.

Kardeşi Craig Spurlock, “Morgan sanatı, fikirleri ve cömertliğiyle insanlara çok şey sundu. Dünya bir dehayı ve özel bir insanı kaybetti. Onunla çalışmış olmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Morgan Spurlock, fast-food yiyeceklerin zararlarını anlatmak için 2004'te çektiği "Super Size Me" adlı belgeselde 1 ay boyunca sadece McDonald's ürünleri tüketmişti.

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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