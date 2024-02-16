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    • Haberler > Yaşam > 2 bin kişi birden terk etti! Türkiye'nin 'küçük Paris'iydi, şimdilerde adeta Çernobil

    2 bin kişi birden terk etti! Türkiye'nin 'küçük Paris'iydi, şimdilerde adeta Çernobil

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Sivas, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Cumhuriyet'in ilk yıllarında Anadolu'nun modern bir kasabası olarak hizmet veren ve 'küçük Paris' olarak adlandırılan Sivas'ın Cürek şehri, günümüzde ise ıssızlığıyla adeta terk edilen Çernobil'i andırıyor.

    Bir zamanlar 2 bin kişinin yaşadığı ve adeta minik bir şehir olarak tasarlanan Sivas'ın 'Cürek şehri' terk edildi. Divriği ilçesine 15 kilometre uzaktaki Cürek köyü yakınlarında bulunan minik şehir, günümüzde ıssızlığıyla dikkat çekiyor.

    MİNİK BİR ŞEHİR OLARAK TASARLANDI

    Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir maden işletmesinin çalışanlarına yapılan tesis, Anadolu'nun modern bir kasabası olarak hizmet veriyordu. Tasarımında tek katlı lojmanlar, okul, hastane, döküm atölyeleri, sosyal tesisler, yüzme havuzu, tenis kortu ve sinema bulunan küçük bir şehir olan Cürek, maden işletmesinin özelleştirilmesi ve iş imkanlarının azalmasıyla boşaldı.

    ÇERNOBİL'İ ANDIRIYOR

    Zamanla bölge sakinleri evlerini terk edince şehir adeta sessizliğe büründü. Harabe halde bulunan Cürek, şu anki haliyle 1986 yılında yaşanan nükleer kazası sonrası sessiz şehre dönen Çernobil’i andırıyor.

    2 bin kişi birden terk etti! Türkiye'nin 'küçük Paris'iydi, şimdilerde adeta Çernobil

    "ŞU ANDA ATIL DURUMDA"

    Cürek Köyü Muhtarı İhsan Aydoğan, kasabanın adeta bir yaşam merkezi olduğunu ifade ederek, "Burada olmayan yoktu. İlkokulu, ortaokulu, camisi, idari binası, sinema salonu, hastanesi ve postanesiyle mükemmel bir yerdi. Şu anda atıl bir durumda. Özelleştirildi, özelleştirildikten sonra alan firma burasıyla ilgilenmedi" dedi.

    "2003'TEN SONRA BU HALE GELDİ"

    Bölgede geçmişte yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığını söyleyen Aydoğan, "Kimisi emekli oldu, yaşam şartları ve maden de olmayınca kimisi terk etti. İş olmayacağını düşünerek gurbete gittiler. Buranın bakıcıları vardı. Yaşam merkeziydi burası. Şu anda ıssız ve terk edilmiş durumda. 2003’ten sonra bu hale geldi" dedi.

    2 bin kişi birden terk etti! Türkiye'nin 'küçük Paris'iydi, şimdilerde adeta Çernobil

    'KÜÇÜK PARİS' OLARAK ADLANDIRILIYORDU

    İlçe sakinlerinden Garip Ördek, Cürek’in 'küçük Paris' olarak adlandırıldığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

    "Geçmişte herkesin gözdesi olan bir yerdi. Cürek deyince her şey vardı. Sanatçılar bile buraya geliyormuş. Güzel yemeklerin yapıldığı, güzel bir mekanmış. Öyle söylüyorlardı.

    O dönemin son zamanlarına yetiştik. Küçük Paris olarak adlandırıyorlardı. Şu anda ıssız ama havası çok güzel bir yer."

    2 bin kişi birden terk etti! Türkiye'nin 'küçük Paris'iydi, şimdilerde adeta Çernobil

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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