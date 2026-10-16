3,5 ayda 100 bin ambalaj biriktirdi! Türkiye'de bir ilki başardı

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Turgay Baş, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında düzenlenen "100 bin ambalaj challenge" kampanyasında 3,5 ayda 100 bin ambalaj biriktirerek Türkiye'de bu hedefe ulaşan ilk katılımcı oldu.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Samsun'da yaşayan Turgay Baş, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında düzenlenen "100 bin ambalaj challenge" kampanyasını 3,5 ayda tamamlayarak Türkiye'de bir ilke imza attı.

Türkiye Çevre Ajansı ve DOA'nın resmi sosyal medya hesaplarından 4 Temmuz'da "Türkiye'nin en büyük dönüşüm meydan okuması" sloganıyla duyurulan kampanya, ulusal entegrasyon sürecine 1 Temmuz'da geçilen DOA sistemi kapsamında başlatıldı.

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşayan Turgay Baş'ın biriktirdiği ambalajlar, operatörler tarafından evinden alınarak Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki sayma doğrulama merkezine götürüldü. Burada yapılan sayımın ardından Baş'a ödülü takdim edildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM DOA sistemiyle 2 ayda 200 milyondan fazla ambalaj toplandı! Ekonomiye yıllık 30 milyar lira katkı

DOA SİSTEMİNDE HEDEF 140 MERKEZ VE 600 HAT

Törende konuşan Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk, 1 Temmuz itibarıyla DOA sisteminde ulusal entegrasyon döneminin başladığını hatırlattı. Turgay Baş'ın 100 bin ambalaj biriktirdiğini bildirmesinin ardından ambalajların evinden alındığını, doğrulama merkezinde sayıldığını ve elde edilen tutarın dijital cüzdanına aktarıldığını belirtti.

Sistemin altyapısına ilişkin bilgi veren Öztürk, bugüne kadar 125 sayma doğrulama hattına ve yaklaşık 100 sayma doğrulama merkezine ulaştıklarını ifade etti. Öztürk, iki yıl içinde 140 sayma doğrulama merkezi ve 600 sayma doğrulama hattına ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

DOA iade noktalarını yaygınlaştırmak istediklerini belirten Öztürk, Türkiye'de üretilen 25 milyar depozitolu ambalajı geri dönüşüme ve sanayiye kazandırmayı amaçladıklarını, otel, restoran ve kafelerden de manuel toplama yapılacağını ifade etti.

3,5 ayda 100 bin ambalaj biriktirdi! Türkiyede bir ilki başardı

AMBALAJLARI DÜĞÜNLERDEN VE FESTİVALLERDEN TOPLADI

Kampanyayı birincilikle tamamladığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen Turgay Baş, çevre bilinci oluşturmak amacıyla evinin yanında bir depo yaptığını belirtti.

Gelecek nesillere mavinin ve yeşilin bol olduğu bir Türkiye bırakmak için çaba gösterdiğini dile getiren Baş, 100 bin ambalajı yaz aylarında düzenlenen festivallerden ve düğünlerden topladığını anlattı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala