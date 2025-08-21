Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 5 yaşındaki Yağmur'un hayali gerçekleşti! Anne karnından beri bu hastalıkla mücadele ediyor

5 yaşındaki Yağmur'un hayali gerçekleşti! Anne karnından beri bu hastalıkla mücadele ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
5 yaşındaki Yağmur&#039;un hayali gerçekleşti! Anne karnından beri bu hastalıkla mücadele ediyor
İskenderun, Hidrosefali, Doğum Günü, Balon, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

Hatay’da hastalıklarla mücadele eden 5 yaşındaki Yağmur Çolak’ın babasının sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım üzerine bir araya gelen vatandaşlar, küçük kızın doğum gününde gökyüzüne umut balonları bıraktılar. Balonların gökyüzünde rengarenk görüntü oluşturduğu anlar, Yağmur ve ailesine umut oldu.

İskenderun ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Ramazan Çolak, spina bifida (Meningomyelosel) ve hidrosefali hastalıklarıyla mücadele eden kızı Yağmur’un doğum günü için sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

Yapılan paylaşımın ardından İskenderun Millet Parkı, Yağmur’un doğum günü kutlamasına katılmak isteyen onlarca vatandaşla doldu. Motosikletli polis ekiplerinin öncülüğünde bebek arabasıyla getirilen Yağmur için özel pasta kesildi.

5 yaşındaki Yağmur'un hayali gerçekleşti! Anne karnından beri bu hastalıkla mücadele ediyor - 1. Resim

Doğum günü kutlamasının ardından onlarca balon, küçük kızın yürüyebilme hayaline ortak olmak için gökyüzüne bırakıldı.

5 yaşındaki Yağmur'un hayali gerçekleşti! Anne karnından beri bu hastalıkla mücadele ediyor - 2. Resim

"TEK HAYALİ YÜRÜMEK"

Kızının yaş günü kutlamasında duygu dolu anlar yaşayan baba Ramazan Çolak, "Sürecimiz 20 Ağustos 2020’de başladı. O günden bu yana Yağmur birçok ameliyat geçirdi ve tedavisi devam ediyor. Allah nasip ederse tek hayali yürümek. İskenderun halkı sayesinde bu hayali gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bu kadar ilgi beklemiyordum ama sağ olsunlar Yağmur’u yalnız bırakmadılar. Onun için gelenleri görünce daha da azimlendi. İnşallah başaracağız" dedi.

5 yaşındaki Yağmur'un hayali gerçekleşti! Anne karnından beri bu hastalıkla mücadele ediyor - 3. Resim5 yaşındaki Yağmur'un hayali gerçekleşti! Anne karnından beri bu hastalıkla mücadele ediyor - 3. Resim

5 yaşındaki Yağmur'un hayali gerçekleşti! Anne karnından beri bu hastalıkla mücadele ediyor - 4. Resim

5 yaşındaki Yağmur'un hayali gerçekleşti! Anne karnından beri bu hastalıkla mücadele ediyor - 5. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
Kuruluş Osman'ın adı değişti! Yeni sezondaki ismi belli olduİstanbul Valiliği'nden SMA stantlarıyla ilgili flaş karar: Yüksek sese kesinlikle müsaade edilmeyecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 gün boyunca yanmıştı! Küle dönen ormandaki son gelişme gözyaşlarına sebep oldu - YaşamKüle dönen ormandaki son gelişme duygulandırdıTokat'ta gece yarısı korkutan deprem - YaşamTokat'ta gece yarısı korkutan depremİstanbul'da hissedilen son dakika deprem oldu - Yaşamİstanbul'da hissedilen bir deprem olduPolonyalı genç kadın Adana'da Müslüman oldu - YaşamPolonyalı genç kadın Adana'da Müslüman oldu"Felaket tellallığı yapmak istemiyorum" diyerek duyurdu! Edirne'nin 20 günlük içme suyu kaldı - YaşamTarihi kent için sayılı günler kaldı!Trafiktekilerin hayatını hiçe saydı! Ankara'da motosiklet yanında tehlikeli yolculuk - YaşamTrafiktekilerin hayatını hiçe saydı! Motosiklet yanında tehlikeli yolculuk
Sonraki Haber Yükleniyor...