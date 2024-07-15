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53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı Adana'da görüldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Feke, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'nın Feke ilçesinde 53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı olduğu öne sürülen Batodonoides Vanhouteni görüldü. Fareye benzeyen ancak fareden çok farklı bir canlı olan Batodonoides Vanhouteni bölgede heyecana neden oldu. 

Şimdiye kadar yaşamış en küçük memeli olarak bilinen Batodonoides Vanhouteni, Feke ilçesinde bir çiftçi tarafından bölgede ilk kez görüldü. Veteriner Tevfik Yüceli bölgede görülen canlıların büyük bir heyecan uyandırdığını kaydederek vatandaşların bu tarz ilginç canlıları buldukları zaman zarar vermeden Doğa Koruma ve Milli parklar ekiplerine haber verilmesini istedi.

53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı Adana'da görüldü - 1. Resim

"FARE BENZİYOR AMA ÇOK FARKLI BİR CANLI"

Yüceli, canlının 53 milyon yıl önce yaşayan ve dünyanın en eski memelisi olarak bilinen bilimsel adı Batodonoides Vanhouteni olduğunu ifade ederek, “Bu canlı yeryüzünde yaşamış ilk memeli canlı olup, özellik olarak anatomik yapısı fareye çok beziyor ama fareden çok daha küçük bir canlı. Ağırlığı 1,3 gram, dişleri 1 milimden daha küçük. Bu aslında bölgemiz için çok heyecan verici" dedi.

53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı Adana'da görüldü - 2. Resim

1998 YILINDA AMERİKA'DA TESPİT EDİLMİŞ

Yüceli, vatandaşları da hayvana karşı uyararak, "Bu hayvan fareye benzer ama değil. Kimseye de bir zararı olmaz. Bu nedenle tarz canlıları görünce doğa korumaya bildirmek gerekir. 53 milyon yıl önce dünyada görülmüş. 1998 yılında Amerika'da tespiti yapılmış. Ülkemizde de daha önce nadir bölgelerde görülmüş. Feke ilçemizde ilk kez görülmüş ve bizleri heyecanlandırmıştır” diye konuştu.53 milyon yıl önce yaşayan dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı Adana'da görüldü - 3. Resim

 

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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