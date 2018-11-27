Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada, Muğla ve çevrelerinde bugün öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağışın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetini arttırarak Perşembe gece saatlerine kadar etkili olacağı bildirildi. 48 saatte metrekareye 75 ile 150 kilogram arası yağış yağacağı bildirilirken, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.