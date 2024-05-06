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Gören dönüp bir daha bakıyor! Klasik otomobille dünya turu yapan İngiliz çift Türkiye'de

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İngiliz Kidby çifti, 1924 model Bean marka klasik otomobilleri dünya turuna çıktı. Dünya turunda güzergahlarındaki 9. ülke olan Türkiye'ye gelen çift, mola verdikleri Samsun’da ilgi odağı oldu.

Langley Richard ve Beverley İrene Kidby çifti, 26 bin km’lik karayolu turunu tamamlamak için memleketleri İngiltere’den 100 yaşındaki klasik otomobilleri ile yollara düştü.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Klasik otomobille dünya turu yapan İngiliz çift Türkiye'de - 1. Resim

Kidby çifti, 1927 yılında dünyayı ilk kez arabayla dolaşan Avusturyalı maceracı Francis Britles’in 26 bin km’lik güzergahını tamamlamak için çıktıkları dünya turunda Samsun’da mola verdi. 2 gün boyunca Samsun'u gezen çift, bugün dünya turuna devam etti.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Klasik otomobille dünya turu yapan İngiliz çift Türkiye'de - 2. Resim

29 Şubat’ta İngiltere’den yola çıkan Kidby çifti, 100 yıllık klasik otomobilleri ile sırasıyla Fransa, Belçika, Almanya, Hollanda, Avusturya, Hırvatistan, Bulgaristan'ı geçtikten sonra Türkiye’ye geldi.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Klasik otomobille dünya turu yapan İngiliz çift Türkiye'de - 3. Resim

Uzun bir yolcuğun ardından Samsun’da 2 gün konaklayan çift, bu sabah son hazırlıklarını tamamlayarak tekrardan yola koyulmadan önce Türk vatandaşların dikkatini çekti. 100 yıllık klasik otomobil herkeste merak uyandırırken, konakladıkları otel çalışanları ve çevre sakinleri maceracı çifti güzel bir şekilde uğurladı.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Klasik otomobille dünya turu yapan İngiliz çift Türkiye'de - 4. Resim

Klasik araçla yaptıkları dünya turu hakkında bilgi veren 70 yaşındaki Langley Richard Kidby, “İngiltere’den geliyoruz. Avrupa üzerinden İstanbul’a giriş yaptık. Oradan da Samsun’a geldik. Samsun’dan sonra Türkiye’den ayrılıp Avustralya'nın Melbourne şehrine doğru gideceğiz. Bu süreçte Hindistan, Pakistan, Myanmar gibi birçok ülkeye daha uğrayacağız.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Klasik otomobille dünya turu yapan İngiliz çift Türkiye'de - 5. Resim

Dünya turumuzu tamamlayıp, Avusturya’ya geri döneceğiz. Amacımız, klasik araçla 1927’deki ilk dünya turunu aynı güzergah ve araçla tekrarlamak. Eşim ile birlikte dünyayı dolaşacağız ve sonrasında Avustralya’nın Melbourne şehrine ulaştıktan sonra yine aynı güzergah üzerinden Avusturya’ya dönerek dünya turunu tamamlayacağız” dedi.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Klasik otomobille dünya turu yapan İngiliz çift Türkiye'de - 6. Resim

Langley Richard Kidby ve Beverley İrene Kidby çifti Türkiye’nin ardından İran, Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Myanmar, Tayland ve Malezya’da da konaklayarak Avustralya-Melbourne ulaşacaklar.

Gören dönüp bir daha bakıyor! Klasik otomobille dünya turu yapan İngiliz çift Türkiye'de - 7. Resim

Çift, bir süre Avustralya’da kaldıktan sonra aynı güzergah üzerinden dünya turunu tamamlayacakları Avusturya’ya doğru yola çıkacaklar.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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