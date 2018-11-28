Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, bir şüphelinin kullandığı araçta dedektör köpeği Irmak’ın katılımıyla arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan arama neticesinde aracın gizli bir yerine zulalanmış halde daralı ağırlığı 11 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında, ‘Uyuşturucu Ticareti Yapmak’ suçundan adli işlemler başlatılmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.