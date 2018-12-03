Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Palu İlçesi Çarşı Mahallesi 3.Caddede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muhammed Bademci’ye ait yazlık evde, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden çıkan dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürmesine rağmen, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.