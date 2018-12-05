Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amsterdam’ın en yüksek tirajlı gazetelerinden Westerpost “En iyi kaynak suyu Uzungöl’de çıktı” yazarken, Amerika’da yayın yapan Daily Press, Uzungöl’de çıkan 8.41 Phlı doğal kaynak suyunu Dünya’nın en iyi alkali-diyet sularından biri olarak gösterdi. Almanya’da yayın yapan Bayernzeitung ise Dünyanın en iyi kaynak suyunun bulunduğunu sayfalarına taşıdı.

Türkiye’nin Ormanca zengin bölgesi olan Karadeniz’in ünlü turistik Uzungöl yaylası, çağımızın hastalığı olan kanserle tedavi için yeni bir umut oldu. Ladin ormanlarıyla kaplı Uzungöl yaylasının zirvesindeki granit kayada Türkiye’nin pH değeri en yüksek sularından biri keşfedildi. Tıp otoritelerinin belirlediği oranın üzerine çıkan pH değeri ile Karadeniz suyu, kanser tedavilerinde yardımcı rol oynacak. Sağlıklı görülen bu doğal kaynak suyu Bulak Su adıyla piyasaya girdi.

Su-Kanser İlişkisi Nobel Aldırmıştı

Su ile kanser tedavisi arasındaki ilişkiyi Nobel ödüllü bilim adamı Dr.Otto H Warburg gündeme taşımıştı. Prof.Warburg’a göre kanserin temel sebebi oksijen eksikliği ve bu da vücudun asit seviyesi ile doğrudan ilişkili. Kanserin nedenini keşfederek Nobel ödülü alan Warburg’a göre; kanserli hücrelerin ilerlemesi vücudun alkali olduğu zaman duruyor. Bunun için belirlenen pH oranı ise 7. pH değeri 8 ve üzerine çıktığı zaman içme suyu bir anda ‘yardımcı tedavi edici’ özelliği kazanıyor, kanser hücresinin üremesini engelleyen ortam sağlıyor.

Uzmanı Dr. Bülent Ayanlar, yapılan araştırmalarda Ph değeri 8 ve üzerinde olan suların sağlık açısından en değerli sular olduğunu belirtti.

Dr. Ayanlar, Biyo-Psiko-Sosyal yönden en gelişmiş yapıya sahip olan İnsanların gerek anabolik, gerekse de katabolik bütün metabolik süreçlerinin sonunda, asidik özellikteki atıklar oluştuğunu söyledi.

Dr. Ayanlar, tüm bu süreçlerin düzgün işleyişi ve beden sağlığının tesisi için Ph değeri yüksek doğal alkali su tüketiminin çok önemli, yaşamsal bir ihtiyaç ve zorunluluk olduğunu ifade etti.

Amerika Diyabet Derneği, Yüksek Phlı suların bir faydasını daha ortaya çıkardı.

Amerika Diyabet Derneğinin yayınladığı akademik çalışmada, Asitik olan içme sularının Çocukluk döneminde başlayan tip1 diyabeti hastalığı riskini artırdığını ispatladığını, Düşük pH düzeylerinde suyun içerisindeki zehirleyici toksit özelliğe sahip minerallerin yoğunluğunun arttığı görüldüğünü belirtiyor.

“Dünyanın en iyisi” denen suyu geride bıraktı

Yüksek değerlere sahip doğal kaynak suyu işletecek olan Bulak Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Bulak, Karadeniz’in oksijen deposundan çıkan suyu en son teknolojik imkânlarla çıkarıp en sağlıklı ve hesaplı şekilde tüketiciye sunduklarını açıkladı. İnsan sağlığı açısından suyun önemini vurgulayan Bulak şunları söyledi: “ 2018 Berkeley Springs İnternational Water’un kriterlerine göre dünyanın en iyi kaynak suyu kabul edilen ‘Mt Elliot Springs’in ph değeri 8,20. Bulak su ise 8,41 değeri ile dünyanın en iyisi kabul edilen markayı geride bıraktı. Dengeli mineral zenginliği ve yüksek alkali değeri ile dünyanın en iyi suyu bu topraklardan çıkıyor. %100 yerli ve milli olan bu markanın gururunu yaşıyoruz.”

Dünya pazarından yoğun ilgi

En son teknoloji ile ambalajlanan %100 yerli ve milli olan yüksek Ph’a sahip Doğal alkali özellikli Bulak Su, Dünya pazarında da yerini almaya hazırlanıyor. Dünya’nın çoğu ülkesinden bu suya yoğun talep var.