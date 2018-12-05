Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A. adlı şahsın kullandığı kamyonetti arama yaptı. Kokuya duyarlı polis köpeği aracılığı ile yapılan aramada, kamyonetin kasasının altında oluşturulan gizli bölmeye gizlenmiş halde 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen araç sürücüsü, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.
Mersin'de 21 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi
05.12.2018 - 22:01 | Son Güncelleme: 05.12.2018 - 22:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'de bir kamyonetin zulasında 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Etiketler : Mersin,gündem haberleri,
592051 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/592051.aspx
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