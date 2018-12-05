Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A. adlı şahsın kullandığı kamyonetti arama yaptı. Kokuya duyarlı polis köpeği aracılığı ile yapılan aramada, kamyonetin kasasının altında oluşturulan gizli bölmeye gizlenmiş halde 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen araç sürücüsü, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı.