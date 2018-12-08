Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Eskişehir Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. Bir otomobil sürücüsünün ters yönde araç kullandığı yönündeki ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanan sürücünün 2,75 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye, '3'üncü kez alkollü araç kullanmak, trafikten çekili aracı karayolunda kullanmak, ters yönde seyretmek, polisin 'Dur' ihtarlarına uymamak ve ehliyeti geri alındığı halde araç kullanmaktan' toplam 10 bin 311 lira idari para cezası verildi.

Öte yandan otomobil, trafikten men edildi.