Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Üstelik ne yaşı, gelir durumu, siyasi görüşü, ülkesi de fark etmiyor. Avrupa ülkelerinde ise en yüksek seviyelere çıkıyor. En zengin ülkelerden olan Norveç’te yüzde 47’ye kadar çıkıyor kadına şiddet. Yani neredeyse her 2 kadından biri bir şekilde şiddet görüyor. Sizce bu sadece günümüzün problemi mi? Ne yazık ki hayır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen seminerde, bu konu tartışıldı. Hukukçu Esra Gültekin, kadına şiddetin sadece modern çağda değil geçmişte de olduğunu belirterek “Milattan önce 3000 yılına ait arkeolojik kazılarda kadın ve erkek kemikleri incelendi ve kadın kemiklerindeki kırık oranı yüzde 50 ile yüzde 70 oranında olduğu belirlendi” diyor.

Günümüzde artış göstermesinin arkasında da modern hayatın yeni şekilleri var. Toplumun kadına atfettiği toplumsal roller, kadının toplumda değişen statüsü, gelir durumu, dinamiklerin değişimi, hem anne hem çalışan kadın olarak var olmaya başlaması, şiddetin altında tek bir neden olmadığını da gösteriyor. Bu konuyu da Psikoloji Bölümünden Doç. Dr. Itır Tarı Cömert anlatıyor. Cömert “Kadının çocuk büyütüyor, işte çalışıyor olması, hayat stresi ve evdeki stresle aynı anda boğuşuyor olması, bunlarla birlikte hayat arkadaşından beklediği yardımı göremiyor olması, aynı zamanda evliliğin kendi içindeki gerginliklerinin de buna yansıması ile kadına şiddet ortaya çıkıyor” diye anlatıyor tespitlerini ve kadının şiddeti anlatmaktan utandığını, hatta korktuğunu dile getiriyor.

ÇÖZÜM KALICI OLMALI

Hukuki düzenlemeler ne çok idealist ne de gerçekten çok uzak olmalı. İstatistiklere hukuki düzenleme yapılmalı, vakalara göre çözüm yolu bulunmalı. Çünkü birçok ülkede kadına şiddeti önleme amaçlı düzenleme yapılıyor ama bunların hiçbiri şiddeti ortadan kaldırmaya yetmiyor.