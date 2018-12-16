Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiyi göre, Hamitabat Mahallesi'nde yalnız yaşayan Münire Arıtkan'dan (62) bir süredir haber alamayan yakınları Arıtkan'ın evine gitti. Kapının açılmamasından şüphelenen yakınları çilingir yardımıyla içeri girerek Arıtkan'ın hareketsiz şekilde yattığını görüp durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, Arıtkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Arıtkan’ın cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.