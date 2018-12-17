Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam Gümüşova ilçesinde bir düğüne katılan Soner G, istediği şarkının çalınmadığı gerekçesiyle kavga çıkardı. 6 kişiyi bıçakla yaralayarak kaçan şüpheli, Uzunmustafa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına aldı.

Hafif şekilde yaralanan 6 kişi Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama hastanelerinde tedavi altına alındı.

Hakkında adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, basit yaralama suçlarından toplam 9 yıl 6 ay hapis cezası ve 12 yakalama emri bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Soner Gel, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Gel, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.