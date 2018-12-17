Adnan Oktar örgütü adına sosyal medyada faaliyet göstererek iftira ve hakaret içerikli siteler yapıp örgüte destek olmaya çalıştığı tespit edilen Orkun D.D. gözaltına alındı. Babası, büyükannesi, eski avukatının yanı sıra İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli hakim ve bir savcı hakkında internette sahte haberler paylaştığı tespit edilen Orkun D.D.’nin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.
Adnan Oktar soruşturmasında 1 gözaltı daha
17.12.2018 - 19:30 | Son Güncelleme: 17.12.2018 - 19:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adnan Oktar örgütü adına sosyal medyada faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : Adnan Oktar,
593900 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/593900.aspx
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