Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adnan Oktar örgütü adına sosyal medyada faaliyet göstererek iftira ve hakaret içerikli siteler yapıp örgüte destek olmaya çalıştığı tespit edilen Orkun D.D. gözaltına alındı. Babası, büyükannesi, eski avukatının yanı sıra İstanbul Anadolu Adliyesinde görevli hakim ve bir savcı hakkında internette sahte haberler paylaştığı tespit edilen Orkun D.D.’nin soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.