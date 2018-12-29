Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, Yenimahalle ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan olayda, 497. Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen alevler, saniyeler içinde daireyi sararken, evde yaşayan 3 kişi içeride mahsur kaldı. Birinci kattan yükselen dumanların tüm daireleri sarması sonucu, apartman sakinleri de balkonlarına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine adrese polis, itfaiye, 112 Acil Servis ve Başkentgaz ekipleri sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, bir yandan da mahsur kalanların kurtarılması için uğraş verdi. İtfaiye ekiplerince alevlerin arasından kurtarılan Sevgican C., 12 yaşındaki kızı Meral C. ve annesi Emel A.’yı ambulanslara alan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini yangın mahallinde yaptı. Yaralılar, daha sonra çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Binada mahsur kalan ve balkonlara çıkıp yardım bekleyen vatandaşlar, itfaiye merdiveniyle tahliye edildi. Yanan dairenin üzerinde yaşayan Ata ailesi ve kafesteki kuşları da tahliye edilerek güvenli yere alındı.

Sevgican C.’nin ev sahibi olduğunu belirten Mehmet Atilla Paker, itfaiye sesine uyandığını, evde yaşayan 3 kişinin de yaralandığını ve evin bazı kısımlarında hasar oluştuğunu söyledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.