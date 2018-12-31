Meteoroloji tarih verdi! Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava gelecek
31.12.2018 - 14:32 | Son Güncelleme: 31.12.2018 - 14:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Perşembe günü Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava ile birlikte Trakya'da, Cuma yurdumuzun kuzeybatı kesimlerinde, hafta sonu ise batı bölgelerde hava sıcaklıkları azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor" denildi.
Etiketler : Meteoroloji,soğuk ve yağışlı hava,
596014 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/596014.aspx
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