Lösemiyi yenen çocuklar bir günlüğüne gazeteci oldu

GİRKUM uyarıyor! Cep ve tablette lösemi tehlikesi büyük, kulaklığınız baz istasyonu gibi

GİRKUM uyarıyor! Cep ve tablette lösemi tehlikesi büyük, kulaklığınız baz istasyonu gibi

Bursa'daki Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) Gazetecilik Alanı öğrencileri, lösemiyi yenen 10 çocuğa kamera ve fotoğraf eğitimi verdi.

Yıldırım MTAL ve Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Bursa Şubesi işbirliğiyle, lösemiyi yenen çocukların doğayı ve bazı meslek gruplarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla "Gülümse, fotoğraf çek ve doğayı keşfet" sloganıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, lösemiyi yenen 10 çocuğa, okulun Gazetecilik Alanı öğrencileri tarafından Botanik Park'ta kamera ve fotoğraf makinesi kullanımı anlatıldı, muhabirlik hakkında bilgi verildi.

Doğayı keşfeden, fotoğraf ve görüntü çeken çocuklar, kamera önünde ve arkasında nasıl çalışıldığını deneyimleme imkanı da buldu.

Kısa bilgilendirmenin ardından kameraman ve muhabirlik deneyimi yaşayan çocuklar, dernek yöneticileri ve arkadaşlarıyla röportajlar yaptı.