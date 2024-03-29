GİRKUM uyarıyor! Cep ve tablette lösemi tehlikesi büyük, kulaklığınız baz istasyonu gibi

GİRKUM’dan hayati uyarılar: Telefonunuzu yastık altına koymayın. Kablosuz kulaklık kullanmayın. Gece wireless’ı kapatın. Tablet ve laptop yastık üzerinde kullanılmalı. Aksi takdirde lösemi artıyor. Demans ve alzaymıra sebep olabiliyor.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma Uygulama ve Araştırma Merkezi (GİRKUM), vatandaşların ne kadar radyasyona maruz kaldığını belirliyor, elektromanyetik alanın günlük hayattaki zararı ve bunların insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırıyor. Merkez Müdürü Prof. Dr. Haluk Koralay, analiz ve ölçümlerin uluslararası geçerliliğe sahip olması için Türk Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandıklarını söyledi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından iyonlaştırıcı olmayan radyasyonun kanser yapma ihtimali bulunduğu konusunda veriler olduğunu kaydeden Koralay “Sağlık Bakanlığının belirlediği bir limit değeri var. Biz ona göre ölçüm yapıp, raporlarımızı hazırlıyoruz. Türkiye’de bu alanda ölçüm yapabilen ilk ve tek merkeziz” dedi.

CEP TELEFONLARI BÜYÜK TEHLİKE

Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gaye Umurhan ise tablet, cep telefonlarının yüksek frekansa sahip olduğunu kaydetti. Umurhan “Bu sebeple, cep telefonunu yastık altına konulmamalı, mümkünse hoparlör modunda kullanılmalı. Bluetooth kulaklık takılmamalı. Çünkü bluetooth kulaklıklar küçük baz istasyonu gibi ve bunu kulağınıza koyuyorsunuz. Bebek telsizleri beşiğin içinde olmamalı, wireless gece kapatılmalı, tablet, diz üstü bilgisayarlar yastık üzerinde kullanılmalı. Saç kurutma makineleri mümkün olduğunca düşük ayarda ve uzaktan tutularak saçlar kurutulmalı” diye konuştu.

ALZAYMIR, DEMANS VE LÖSEMİYE YOL AÇABİLİYOR

GİRKUM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gül Özmen, radyasyondan korunmak için 3 kurala vurgu yaptı. “Süreyi kısalt, mesafeyi artır, araya zırh koy” diyen Özmen “Uzun süre radyasyona maruz kalmanın baş ağrısı, kulakta çınlama, unutkanlık, kısırlık gibi etkilere sebebiyet verebiliyor. Çocuk lösemilerinde artışlara yol açıyor. Demans ve alzaymıra sebep olabiliyor” uyarısında bulundu. Kurumların olduğu gibi vatandaşların da talepleri doğrultusunda, bulundukları bölgelerde radyasyon ölçümü yapabildiklerini belirten Özmen şunları söyledi: Bunun için merkezimizin internet sitesinden ölçüm başvuru formu doldurarak vatandaşlar da başvuru yapabilir. Özellikle ev alırken çevrede yüksek gerilim hattı varsa, bununla ilgili talepleri karşılamaya çalışıyoruz, gidip ölçümler gerçekleştiriyoruz. Yine okullara ve hastanelere de yüksek manyetik alan ölçümleri yaparak, riskleri tespit ediyoruz.