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    Şaşırtan araştırma ortaya koydu: Uçuk virüsü demansı tetikleyebilir

    Düzenleyen: / Kaynak: Daily Mail
    - Güncelleme:
    Şaşırtan araştırma ortaya koydu: Uçuk virüsü demansı tetikleyebilir
    Uçuk, Demans, Alzheimer, Haber

    Sağlık Haberleri  / Daily Mail

    Yeni yapılan bir araştırma, uçuğa yatkın kişilerin ilerleyen yaşlarda demansa yakalanma riskinin iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

    İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, hayatlarının bir döneminde uçuğa neden olan herpes simpleks virüsü (HSV) ile enfekte olmuş kişilerin, hiç enfekte olmamış kişilere kıyasla demansa yakalanma olasılığının iki kat daha fazla olduğunu tespit etti.

    VİRÜS VÜCUTTA ÖMÜR BOYU KALICI OLABİLİR

    Çalışmanın sonucunu değerlendiren uzmanlar, virüsün Alzheimer riskini artırabileceğini belirtti. Araştırmacılar, virüs parçalarının ömür boyu vücutta kalabildiğini ve daha sonra beyne giderek demansı tetiklediğini kaydetti. 

    1000’DEN FAZLA KİŞİ İNCELENDİ

    Journal of Alzheimer's Disease dergisinde yayımlanan son araştırma için uzmanlar, 15 yıl boyunca 70 yaşındaki 1.000’den fazla kişiyi inceledi. Katılımcıların herpes simpleks virüsü taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek için kan örnekleri toplandı ve analiz edildi. Araştırmacılar ayrıca katılımcıların tıbbi kayıtlarından demans tanıları ve bilişsel bozukluk belirtileri hakkında bilgi topladı.

    Uppsala Üniversite Hastanesi Hafıza Kliniği'ndeki araştırmacılar teşhisleri gözden geçirerek vakaları ‘kesin’ ve ‘olası demans’ olarak sınıflandırdı.
    Katılımcıların yüzde 71'inde demans (bunama) ve 36'sında Alzheimer geliştiğini ortaya koydu. Alzheimer veya demans gelişen katılımcıların yaklaşık yüzde 89'unda herpes simpleks virüsü tespit edildi.

    RİSK İKİ KATINA ÇIKIYOR 

    Araştırmacılar, istatistiksel analiz yoluyla, virüse sahip olmanın bunama riskini iki katına çıkardığını kaydetti. Uppsala Üniversitesi'nden tıp öğrencisi Erika Vestin Medical Xpress'e açıklamasında, "Bu çalışmanın özelliği katılımcıların aşağı yukarı aynı yaşta olması, bu da sonuçları daha da güvenilir kılıyor” dedi.

    Dünya çapında 50 milyon demans hastası bulunuyor ve her yıl yaklaşık 10 milyon yeni vaka teşhis ediliyor.

    Alzheimer, ise demansın bir türü. Hastalık, beyin hücrelerinin zamanla ölümüne bağlı olarak hafıza kaybı, bunama ve genel anlamda bilişsel fonksiyonların azalması olarak biliniyor. Daha çok ilerleyen yaşlarda yaygın görülüyor.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Daily Mail
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