Bu da 'Allah kurtardı' lokması! Sevgilisi terk etti, pankartıyla sokaklara düştü

Kız arkadaşı tarafından terk edilen bir vatandaş, 'Allah kurtardı' pankartıyla lokma döktürerek dağıttı. Sevgilisi tarafından 350-400 bin lira dolandırıldığını iddia eden Kadir Sarıca, "Kendisinden kurtulduğum için hayır lokması dağıtıyorum" dedi.

İstanbul Maltepe'de yaşayan Kadir Sarıca isimli vatandaş, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Ayşenur Ç. tarafından terk edildi. 6 aydır Ayşenur Ç.’ye ulaşamayan Sarıca, sevgilisinin arkadaşı ile görüşünce 350-400 bin TL dolandırıldığını anladı.

Sevgilisinin işsiz olduğu dönemde sevgilisine ve çocuğuna maddi manevi destek olduğunu belirten Sarıca, Ayşenur Ç. tarafından dolandırıldığını iddia etti.

Evlenmeden sevgilisinin gerçek yüzünü gördüğünü belirten Sarıca, “Allah kurtardı” pankartıyla lokma döktürerek vatandaşlara dağıttı.

"KURTULDUĞUM İÇİN HAYIR LOKMASI DAĞITIYORUM"

"Tanışmış olduğum hanımefendi evlenme vaadi ile bir sene boyunca tüm masraflarını bana karşılattı. İşin sonunda aldatıldığımızda kullanıldığımızı öğrendik" diyen Sarıca, başından geçenleri şu sözlerle anlattı:

"Bu durumu hanımefendinin kendi arkadaşından bizzat öğrendim. Kendisine ulaşmaya çalıştığımda ise telefonlarıma çıkmadı. Ne ailesine ne de kendisine ulaşabiliyorum. Sırra kadem basmış durumdalar. Ben de artık kendisinden kurtulduğum için hayır lokması dağıtıyorum.

Ortalama 350-400 bin lira gibi bir kaybım var. Yaklaşık bir sene boyunca kendisine maddi destek verdim. Gündelik hayatındaki masrafları, çocuğunun masrafları ve benzeri konularda harcamalar yaptım. Karşılığında ise nankörlük gördüm. Erkeklere şu mesajı vermek istiyorum, kesinlikle fedakarlık yapmayın."