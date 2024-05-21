Sevgilisine tokat atan arkadaşını öldürdü! Kendini böyle savundu

Antalya'da alacak verecek meselesi yüzünden sevgilisine ait cüzdanına el koyup tokat attığı gerekçesiyle arkadaşını tabancayla vurarak öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı. Cinayet zanlısı ifadesinde, "Ona tokat atıp ittirdi, silahı da ona doğrultunca dayanamadım. Elinde silah görünce bir el ateş ettim" dedi.

Dün akşam 18.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Toros Mahallesi 801 Sokak'ta aynı mahallede ikamet eden Alper Aldemir, bir hafta önce arkadaşı Kadir İ. ve kız arkadaşı Hatice Ç.'yi evinde bir gün ağırladı. Kendisinden 4 bin lira borç para isteyen Kadir İ.'ye parayı veren Aldemir, parayı alıp belirtilen süre içerisinde geri alamadı. Daha sonra tekrar bir araya gelen 3'lüden Aldemir, Hatice Ç.'nin cüzdanını alıp borçlarını ödediklerini zaman cüzdanını geri vereceğini söyledi ve mekandan ayrıldı.

TOKAT ATINCA ÖLDÜRMÜŞ

Dün ise Kadir İ. Ve Hatice Ç. Daha önceden tanıdıkları taksi sürücüsü M.T. ile birlikte cüzdanı almak için Aldemir'in evine gitti. Eve tek çıkan Hatice Ç., kapıda Alper Aldemir ile tartışmaya başladı. Aldemir yine iddiaya göre burada Hatice Ç.'ye tokat attı. Sesleri duyup taksiden inen erkek arkadaşı Kadir İ., elindeki tabanca ile Alper Aldemir'e doğru ateş edip karın bölgesinden vurdu. Aldemir kanlar içerisinde yere yığılırken, sevgili çift geldikleri taksiyle olay yerinden kaçtı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldemir, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerinde Aldemir'e ait bir adet tabanca da bulundu.

25 DAKİKADA YAKALANDILAR

Olayın hemen akabinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 25 dakika içerisinde şüpheli sevgililer Kadir İ. ve Hatice Ç. ile M.T.'yi Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde yakaladı. İkilinin üzerinden çıkan, olayda kullanıldığı düşünülen tabancaya el konuldu. Yapılan sorgulamada Kadir İ.'nin uyuşturucu ticareti, uyuşturucu imalatı yapmaktan, Hatice Ç.'nin ise farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilirken, şüpheli sevgililer ve taksi sürücüsü M.T. gözaltına alındı.

"TOKAT ATIP SİLAH DOĞRULTUNCA DAYANAMADIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolüne getirilen zanlı Kadir İ.'nin ifadesinde suçunu kabul ettiği, "Kız arkadaşıma tokat atıp ittirdi, silahı da ona doğrultunca dayanamadım. Elinde silah görünce bir el ateş ettim" dediği öğrenildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edilirken Kadir İ. gazetecilerin, "Arkadaşını neden vurdun? Tokat attı diye mi?" sorularını cevapsız bıraktı.