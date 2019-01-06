Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle, il merkezi ve ilçelerimizdeki tüm resmi ve özel,anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 7 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda görevli hamile ve engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır” denildi.
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