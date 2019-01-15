Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin

ANKARA

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yiyecek sıkıntısı yaşayan köpekler, aç kalmanın getirdiği psikolojiyle vatandaşlara saldırıyor. Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, ölümlere bile sebep olan saldırıların bir daha tekrarlanmaması için çözüm önerilerini gazetemize anlattı. İşte tedbirlerden bazıları...

∂ Hasta, hamile ve sakat köpekler acilen kontrol altına alınmalı. Bu hayvanlar kalıcı barınaklar kurularak, oraya götürülmeli.

∂ Barınaklar, orman kenarlarında tabii ortamlara uygun yapılmalı. Hayvanlar ölünceye kadar oralarda bakılmalı.

∂ Bu barınakların gıda ihtiyaçları da catering şirketlerinin yemek artıklarından karşılanmalı.

∂ Devlet bütçesinden Veteriner Odaları’na pay verilmeli. O bütçeden ilaç, malzeme ve cerrahi müdahaleler karşılanmalı.

∂ Bütçeden karşılanmak üzere hayvanseverler de oralarda maaşlı olarak görev alabilirler.

∂ İnsanlara doğum günü hayvan hediye edilmemeli. Bunlar sokağa atılınca aç kalıyor.

∂ Vatandaşlar hayvanları sokaklara alıştırmamalı. Yemekler mümkün olduğunca uzaklarda verilmeli.

∂ En önemlisi de hayvan hastalıkları ile mücadele Millî Güvenlik Kurulu (MGK) gündemine girmeli.

GURBETÇİDEN 50 KÖPEK KULÜBESİ

Almanya’da yaşayan iş adamı Şeref Çağlar, Son Şans Özürlü Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından başlatılan proje kapsamında memleketi olan Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Tepecik beldesinde, sokak köpekleri için 50 adet kulübe yaptırdı. Üç ya da dört köpeğin barınabileceği büyüklükte yapılan köpek kulübeleri boş arazilere yerleştirildi. Şeref Çağlar “Burada binlerce köpek var ve herkes elini taşın altına koymalı” dedi. Dernek Başkanı Aysun Eroğlu ise “Birçok köpeğin uyuz gibi hastalıklara kapıldığını gördük. Onları, yanımızda getirdiğimiz ilaçlar ile tedavi etmeye çalışacağız” dedi.