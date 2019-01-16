Merkeze bağlı Üçyaka köyünde yaşayan Saime Bor (71), dün gece  saatlerinde evden çıktı. Bor'un dönmemesi üzerine şüphelenen yakınları, tüm  aramalara rağmen kadını bulamadı.Çatıdan kar kütlesinin düştüğünü fark eden ve Bor'un kar altında  kalmış olabileceğini düşünen yakınları, durumu, Valilik koordinesinde çalışan İl  Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine bildirdi. İhbar üzerine  bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri ile UMKE görevlileri sevk edildi. Kar nedeniyle yolu kapalı olan köye paletli ambulansla ulaşan  ekiplerin çabasıyla kar altından çıkarılan kadının öldüğü belirlendi.