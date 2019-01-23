Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbol hayatına 1959 yılında Hacettepespor’da başlayan ‘Sarı Mehmet’ lakaplı Mehmet Aktan (73), kariyeri boyunca Galatasaray, Ankaragücü, Konyaspor gibi takımların formalarını giydi. Bir zamanlar milli takımın vazgeçilmezleri arasında olan Aktan’ın parlak futbol hayatı bir iğneyle değişti. İzmir’de İsveç ile oynanan milli maçtan sonra gribe yakalanan Aktan “Grip iğnesi diye bir iğne vurdular. Sinir uçlarına denk gelmiş. O iğne beni yarı felçli yaptı” dedi. Uzun süre hastalıkla mücadele ettikten sonra Galatasaray’a transfer olduğunu aktaran Aktan “1977-1978’de Galatasaray’a gittim. Galatasaray yardım amaçlı beni almıştı. ‘Acaba yeniden oynayabilir miyim’ diye kendimi sorgularken bir türlü toparlanamadım. İki sezon Konyaspor’da top oynadıktan sonra 1982’de kariyerimi bitirdim” diye konuştu. Daha önce şoförlük ve çeşitli işlerde çalışan Aktan “Konya’da halı saha sahibi bir arkadaşım beni yanına aldı. Servis aracı kullanıyorum” ifadesini kullandı.