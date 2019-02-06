Trakya’ya kar yağışı, öğle saatlerinde itibaren Bulgaristan sınırından giriş yaptı. Yıldız Dağlarında etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi bulurken, Türkiye’nin Bulgaristan’a ulaşımını sağlayan Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 7 santimetreye ulaştı.
Karayolları yetkilileri, Dereyköy Sınır Kapısı'na ve dağlık kesimlerdeki yerleşim yerlerine gidecek sürücüleri kar lastiği olmadan yola çıkmamaları ve zincir takmaları uyarısında bulundu.
Kar yağışı Bulgaristan’dan Trakya’ya giriş yaptı
06.02.2019 - 13:54 | Son Güncelleme: 06.02.2019 - 14:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trakya’da beklenen kar yağışı Bulgaristan sınırından giriş yaptı. Kırklareli’nde Yıldız Dağlarını etkisi altına alan kar yağışı devam ederken, Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalındığı 7 santimetreyi geçti.
Trakya’ya kar yağışı, öğle saatlerinde itibaren Bulgaristan sınırından giriş yaptı. Yıldız Dağlarında etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi bulurken, Türkiye’nin Bulgaristan’a ulaşımını sağlayan Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 7 santimetreye ulaştı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kar yağışı,Trakya,Bulgaristan,
602770 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602770.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER