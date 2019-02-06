Trakya’ya kar yağışı, öğle saatlerinde itibaren Bulgaristan sınırından giriş yaptı. Yıldız Dağlarında etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı yüksek kesimlerde 10 santimetreyi bulurken, Türkiye’nin Bulgaristan’a ulaşımını sağlayan Dereköy Sınır Kapısı'nda ise 7 santimetreye ulaştı. 
Karayolları yetkilileri, Dereyköy Sınır Kapısı'na ve dağlık kesimlerdeki yerleşim yerlerine gidecek sürücüleri kar lastiği olmadan yola çıkmamaları ve zincir takmaları uyarısında bulundu. 