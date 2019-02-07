Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka illerden 3 kişinin Bolu’ya gelerek Paşaköy Mahallesi'nde kiraladıkları bir evde uyuşturucu madde imal ettiğini tespit ederek çalışma başlattı. Uzun bir süre uyuşturucu madde imal edildiği belirlenen evi ve şüpheli şahısları takibe alan ekipler, drone destekli operasyon düzenledi.



Uyuşturucu madde çoğaltma merkezi olarak kullanılan kiralık eve düzenlenen operasyonda, 38 kilo metamfetamin, 397 kilogram sıvı ve katı halde uyuşturucu madde yapımında kullanılan etken madde yakalandı. Şahısların üst aramalarında ise uyuşturucu madde üretimini içeren formüllerin bulunduğu şema ve dokümanlar ele geçirildi. Ayrıca, evde ele geçirilen 397 kilogram hammaddeden 200 kilograma kadar uyuşturucu madde imal edilebileceği belirlendi. Operasyon yapılan evde yakalanan Recep Y. (46), İsmail A. (69) ve Özdemir V. (38) ile şahıslarla irtibatlı olduğu belirlenen Ali Ç. (37) gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonda kilolarca uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheliler, mahkemede yaptıkları savunmalarında, evde bulunanların uyuşturucu madde değil, tarımda kullanılacak gübre yapımında kullanılan kimyasallar olduğunu söyledi.