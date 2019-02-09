Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Burdur merkez Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak üzerinde boş arazide bulunan çukurda toprağa gömülü insan cesedi olduğuna dair ihbar yapılması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede parçalanmış ve torbalara konulmuş halde toprağa gömülü kadın cesedine ulaşıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset üzerinde yapılan incelemede cesedin Burdur'da uluslararası koruma başvurusu sahibi olarak ikamet eden ve 09 Ocak 2019 tarihinden buyana kayıp olarak aranan Afgan uyruklu kadın Masahude Hasami olduğu tespit edildi.

Maktulün cesedi gerekli incelemelerin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yeri inceleme ve Adli tıp birimi ilk incelemeleri yapıldıktan sonra ceset İstanbul adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili olarak Masahude Hasami'nin kocası ve bir yakını olan iki şüphelinin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Afgan uyruklu Masahude Hasami'nin cesedinin bulunmasıyla ilgili olarak Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada " 08.02.2019 günü saat 18:00 sıralarında Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak üzerinde bulunan boş arazide bulunan çukurda toprağa gömülü vaziyette insan cesedi olduğuna dair ihbar yapılması üzerine olay yerinde yapılan incelemelerde; torbalar içerisinde, toprağa gömülü olarak kimliği belirsiz bir kadına ait ceset bulunduğu tespit edilmiştir.

Ceset üzerinde yapılan incelemelerde, maktulün parmak izleri alınmış, yapılan sorgulama sonucunda, İlimizde uluslararası koruma başvurusu sahibi kişi olarak ikamet etmekte olan ve 09.01.2019 tarihinden itibaren kayıp şahıs olarak aranan Afgan uyruklu bir şahıs olduğu tespit edilmiştir. Maktulün cesedi gerekli incelemelerin ardından Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştır. Olayla ilgisi olabileceği değerlendirilen iki şahıs Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yakalanarak gözaltına alınmış olup soruşturmaya kapsamlı olarak devam edilmektedir." denildi.