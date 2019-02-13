Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay bir hafta önce saat 20.20 sırasında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3847 Sokak üzerindeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Biri şapkalı, diğeri kapişonlu iki şüpheli markete geldi. Şahıslardan biri kasiyerin yanındaki bölümden çikolata aldı ve arkaya doğru yöneldi. Bu sırada kasa önünde bulunan diğer şahıs da cebinden çıkardığı tabancayı kasiyer kadına doğru yöneltti. Arkadan yaklaşan diğer şahıs kolunu tuttuğu kasiyeri bıçakla tehdit edip kasayı açmasını istedi. Karşısında silah ve bıçaklı iki kişiyi gören market çalışanı büyük korku yaşadı. Eli bıçaklı şahıs kasayı yerinden çektiği anda market çalışanı Ö.B. elinde sopayla geldi. Ö.B ile bir süre arbede yaşayan iki şahıs, bir şey alamadan marketten kaçtı.

İhbarla olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki şahsı yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.