İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6-12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda sigara kaçaklığı ile narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olmak üzere 15 olaya müdahale edildi. Operasyonlarda 2 bin 260 paket kaçak sigara ve 175 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Sivas'ta 175 kilo tütün ele geçirildi
14.02.2019 - 15:31 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 15:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 175 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sivas,tütün,kaçakçılık,
604679 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604679.aspx
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