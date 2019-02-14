Kaza, saat 14.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt Ş. idaresindeki otomobil, kontrolsüz bir şekilde kavşağa girdiği iddia edilen Mustafa A. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Otomobil yol üzerinde takla atarken, kamyonet ise yan devrildi. Kazada kamyonette bulunan Turan Ö. ile kamyonet sürücüsü Mustafa A. ve otomobil sürücüsü Cüneyt Ş. yaralandı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen 3 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
Manisa'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
14.02.2019 - 16:44 | Son Güncelleme: 14.02.2019 - 16:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt Ş. idaresindeki otomobil, kontrolsüz bir şekilde kavşağa girdiği iddia edilen Mustafa A. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Otomobil yol üzerinde takla atarken, kamyonet ise yan devrildi. Kazada kamyonette bulunan Turan Ö. ile kamyonet sürücüsü Mustafa A. ve otomobil sürücüsü Cüneyt Ş. yaralandı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen 3 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kaza,trafik,Manisa,
604694 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/604694.aspx
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