Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 14.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cüneyt Ş. idaresindeki otomobil, kontrolsüz bir şekilde kavşağa girdiği iddia edilen Mustafa A. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Otomobil yol üzerinde takla atarken, kamyonet ise yan devrildi. Kazada kamyonette bulunan Turan Ö. ile kamyonet sürücüsü Mustafa A. ve otomobil sürücüsü Cüneyt Ş. yaralandı. Durumlarının iyi olduğu öğrenilen 3 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı