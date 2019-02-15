Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Avcılar Cihangir Mahallesi Kızılırmak Sokak'ta meydana geldi. Sokakta altyapı çalışması yapıldığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi. Bu sırada çukurda bulunan bir işçi bulunduğu yerde sıkıştı. Durumu gören işçiler hemen arkadaşlarının yardımına koştu. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis,sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Arkadaşları tarafından kısa sürede sıkıştığı yerden kurtarılan ve hafif şekilde yaralanan işçi olay yerinde bulunan ambulans ile hastaneye kaldırıldı.