Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kısa süre önce Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden, Hatay Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Ateş, makamında kendi silahıyla başına ateş etti. Ağır yaralanan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailevi sorunlar nedeniyle intihar ettiği öne sürülen Mustafa Ateş’in otopsisi sürüyor.

