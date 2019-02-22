Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ertuğrul Kaya (27), Küçük Sanayi Sitesi’nden yeni aldığı üstü açık spor otomobiliyle Güney Çevre Yolu'na çıkarak deneme sürüşü yapmak istedi. İddiaya göre, havanın da yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan zeminde otomobilinin hakimiyetini kaybeden Kaya, orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan Kaya, Osmaniye Belediyesi Kurtarma Ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkartıldı. Ağır yaralanan Kaya, ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ortadan ikiye bükülen otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.